Китайский завод в Светлогорске накрыл окрестности вонью и розовым дымом

В Якимовой Слободе сегодня воняет так, что прошибает до слез. От жалоб местных жителей многочисленное начальство отмахивается. Мол, терпите, скоро пройдет.

Жители деревни Якимова Слобода под Светлогорском вынуждены терпеть неприятное во всех смыслах соседство с недавно запущенным заводом беленой целлюлозы — пафосным проектом, рожденным экономическим братанием Беларуси с Китаем.

«Скоро все будем в белых тапках»

О приближении к заводу узнаешь задолго до появления самих корпусов — воняет так, что приходится спешно задраивать окна в автомобиле. Жаль, дурной запах нельзя зафиксировать на видео или фото, да и словами описать этот «букет» непросто, но, поверьте, прошибает чуть ли не до слез! А еще пугающе розовый дым или пар, который периодически выбрасывают заводские трубы.





Однако все контролирующие и регулирующие инстанции, как сговорившись, на запросы жалобщиков отвечают, что превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ нет и здоровью человека ничего не угрожает.

У местных жителей нервы и терпение уже на пределе. 25 декабря они даже собрались на стихийный митинг.

«Но власть решила проблему традиционно — запугиванием людей. По домам пошел участковый с опросами: кто организовал митинг, кто вас собрал... А работникам школы, садика и иных организаций посоветовали молчать», — рассказывает правозащитник из Светлогорска Алена Маслюкова.





Это ее фотографию показывал участковый пенсионерам из Якимовой Слободы. Мол, а не это ли организатор митинга?

«Мы собрались сами, стихийно — так мы сказали. Но милиционер говорит — вам ничего не будет, а ее накажем», — рассказывают сельчане.





Они вспоминают, что за последние пять, когда строился завод, слышали много обещаний, одно из которых — «тут всё будет стерильно, все будут ходить в белых тапочках».

«Но скоро действительно мы все будем в белых тапочках!» — грустно шутят люди.

Деньги не пахнут

Жители Якимовой Слободы пишут петиции, фиксируют на фото и видео выбросы с завода, но карта «здоровье населения» бьется тузом «экономическая выгода».

На днях стало известно, что срок реализации инвестиционного проекта по строительству завода беленой целлюлозы продлен еще на пять лет — с 2023 до 2028 года. Светлогорский ЦКК получит новый займ из бюджета Беларуси на сумму до 100 млн рублей.

Ранее китайцы заверяли, что успешный запуск завода позволит удовлетворить белорусский спрос на беленую целлюлозу и обеспечит ежегодный валютный доход в размере около 400 млн долларов и чистую прибыль в размере 150 млн долларов.

Когда сельчане слышат о таких суммах, то обреченно машут руками: «Всё, мы пропали. Нас точно здесь всех отравят».

«Нас просто травят»

Людмила Мариневич — пенсионерка. Поэтому не боится разговаривать с журналистами и ставить подписи под петициями.





«Мне пугаться нечего, потому что и я, и муж на пенсии. Но остальные, кто не на пенсии, боятся. К примеру, моя соседка. Она говорит — у меня внук учится в Минске последний год. Я, мол, боюсь. А со школы говорят: нам в приказном порядке сказали никому ничего не говорить. Ну, так будем тогда душиться! Нас бы или выселили, или нормальную очистку сделали на заводе! Я предлагала начальникам поменяться — мой дом на их квартиру», — говорит пенсионерка.

Ее односельчане утверждают: на Новый год на заводе «что-то случилось». Они пытались даже записать это все на видео, но было темно.

«Первого января около пяти или шести утра позвонили с завода, сказали, что из канализационных люков фонтанчики бьют с черной жидкостью. Мы поехали с братом туда, где стоки. Ему стало плохо, меня вытошнило. Шла черная, грязная вода на выходе — там, где слив в речку. Вызвали на место МЧС. Они побыли, им тоже было плохо, и уехали», — рассказывает Григорий Бибик.





Алла Яковенко переживает: весной надо коров на пастбище выпускать, а куда? Пойдут воду пить к реке и «передохнут». «И пчелы подохнут. И рыба в реке», — сокрушаются ее соседи. В Березину, говорят местные, стекается «гадость с завода», и рыба «плавает кверху брюхом».





Галина Бибик рассказывает, что на вонь, а также удушье жалуются и ее родственники из Светлогорска.

«Тетя проснулась ночью, ей приснился сон, что она задыхается. Поднялась, а в квартире действительно дышать нечем! А попробуй кому сказать... Только угрожают — вылетите все с работы. Это только пенсионеры ходят сейчас с журналистами разговаривают, а всем остальным закрыли рты», — отмечает жительница деревни.

Пенсионерка Зинаида Михайловна говорит о болях в горле, постоянном першении и тошноте. «Ехала из города, полный автобус детей, все вякают, носы закрывают... Это яд, нас просто травят», — убеждена сельчанка. «Это ужас, пусть нас переселят», — подходят другие жители деревни.







Пенсионер горячится: откуда Беларусь возьмет столько леса на этот завод, «ведь у нас не тайга!». «Никто нас не слышит. А у нас 1300 человек в деревне, куда нам податься? Мы же не в Германии, чтобы перекрыть железную дорогу, у нас же все мирные люди, мы можем только просить», — рассуждает сельчанин.

Владимир, владелец шиномонтажа неподалеку от Якимовой Слободы, проблему с нехорошей экологической составляющей жизни в райцентре и около него для себя решил: собирается переехать в Гомельский район. В областной центр уже перебрались из Светлогорска и его дети.





«Тут перспектив нет, как по работе, так и после строительства завода и загазованности. На заводе слишком много химикатов, до двух тысяч тонн в месяц поставляется», — говорит предприниматель.

Алена Маслюкова уверена: надо стучать во все двери, когда речь идет о здоровье людей. «Писать личные обращения, сдавать анализы, посещать врачей, подавать иски на завод. Если пахнет — уже ненормально. А если так воняет — это же химические вещества, яд», — говорит правозащитница.

No comments

Главный инженер целлюлозно-картонного комбината Михаил Торянский в телефонном разговоре лаконичен: никаких комментариев. При попытке личного разговора на пути встала секретарь, которой было велено передать, что беседы не будет.





Начальник отдела по общим вопросам Александр Гудыменко не отказался поговорить, но в пределах своей компетенции.

«Почему-то нас никто не информировал, что стихийные митинги были или возмущение. Нам это никто не говорил. Мы читали в интернете, но к нам никто не обращался. Что именно воняет — я не специалист», — говорит замдиректора.

По его словам, на предприятие 4 января приезжали из природоохранных структур, брали пробы и обещали делать это регулярно. Руководитель говорит, что в январе предприятие намерено решить вопрос с «дурно пахнущими веществами», наладив их сбор и утилизацию.





«Вы идете возле хлебозавода — там хлебом пахнет, возле фермы — фермой, возле кондитерской фабрики — шоколадом... Но тут химическое предприятие. Может, пока чуть-чуть наладится, чем-то и пахнет. Санитарные органы говорят, что превышений ПДК нет», — отмечает Гудыменко.