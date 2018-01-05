Под Светлогорском лоб в лоб столкнулись «Нива» и «Ауди». Водитель «Нивы» попала в реанимацию
- 05 января 2018, 16:28
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Места: Светлогорск (1271)
Метки: Авто (4799), Происшествия (11442), Область (4962)
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