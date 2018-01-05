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Под Светлогорском лоб в лоб столкнулись «Нива» и «Ауди». Водитель «Нивы» попала в реанимацию

  • 05 января 2018, 16:28
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4 января около 18:00 на 59-м километре автодороги Р-82 Октябрьский-Паричи-Речица столкнулись два автомобиля.

По информации Светлогорского отдела ГАИ, Лада 21214 (Нива), совершая обгон попутного транспорта, выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с Ауди 80.



«С места происшествия 17-летний водитель Ауди скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан сотрудниками Светлогорской ГАИ», — сообщают в УВД Гомельского облисполкома.



Водитель Нивы, женщина 1966 года рождения, была доставлена в Светлогорскую ЦРБ. Сейчас пострадавшая находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир Ауди отделались травмами.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.


Ранак
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