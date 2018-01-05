Камеры видеонаблюдения планируют установить в детских садах Светлогорского района, сообщил корреспонденту БелТА заместитель председателя Светлогорского райисполкома Константин Петровский.
После того как из детского сада в Светлогорске вечером 3 января сбежали три мальчика, проводятся проверки, а также прорабатывается дополнительный комплекс мер, который позволит исключить в дальнейшем подобные ситуации.
«В настоящее время изучаем возможность установки камер видеонаблюдения на входных группах дошкольных учреждений. После определения источника финансирования оснащение видеонаблюдением начнем с более крупных детсадов», — рассказал Константин Петровский. В районе уже создана специальная группа, которая будет посещать детские сады, проверять организацию прогулок, входной режим. «Мы планируем откорректировать работу персонала, чтобы часы массового прихода и ухода родителей находились под контролем. Например, если кто-то из взрослых не закроет калитку, это сделает работник учреждения», — пояснил заместитель председателя. Также в районе изучают возможность организации входа в дошкольные учреждения по чипам.
Как сообщалось, вечером 3 января из детского сада № 21 ушли три мальчика 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти. На поиски беглецов была поднята по тревоге вся милиции района. Спустя 40 минут воспитанники детского сада были обнаружены в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль.
Создана комиссия для расследования инцидента, она проводит проверку по данному факту. Уволены заведующая детсадом № 21 и воспитатель. Объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома.
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