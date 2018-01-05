В Светлогорске уволили заведующую детским садом, из которого сбежали дети

В Светлогорске уволили Елену Головко, заведующую детским садом № 21, из которого сбежали дети, информирует сайт kp. by. Ранее заявлялось, что решение будет принято после завершения расследования громкого происшествия.

Происшествие случилось вечером 3 января. Родители пришли забирать детей, а их в садике не оказалось. Пропали трое мальчиков в возрасте 3-4 лет. По тревоге подняли всю местную милицию. Но детей быстро нашли — они ехали на дизель-поезде в Жлобин. Мальчиков заметили проводники, которые сообщили милиционерам. В тот же день беглецов вернули родителям. Корреспонденту телеканала ОНТ один из мальчиков сказал, что он ехал на... пляж.

Громкое происшествие стало причиной увольнения воспитателя, которая отработала в саду 29 лет. Выговор получила Жанна Черкас, начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома. Побег детей из детского сада прокомментировал министр образования Игорь Карпенко. Минобразования разослало в исполкомы письмо «Об усилении ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждениях дошкольного образования».