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В Светлогорском районе в результате ДТП пострадали три человека

  • 05 января 2018, 12:58
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В Светлогорском районе в результате ДТП пострадали три человека, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 4 января на 59-м км автодороги Октябрьский-Паричи-Речица. 51-летняя женщина-водитель «Лады» при обгоне выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Ауди», за рулем которой находился 17-летний парень. С места происшествия бесправник скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан сотрудниками ОГАИ Светлогорского РОВД.

В результате происшествия водитель «Лады» с полученными травмами была госпитализирована в реанимационное отделение Светлогорской центральной райбольницы. Водитель и 17-летний пассажир «Ауди» также получили телесные повреждения и были помещены в травматологическое отделение той же больницы.


БелТА
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Места: Светлогорск (1271), Область (20)

Метки: Авто (4799), Происшествия (11442)

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