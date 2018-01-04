Родители сбежавших из светлогорского детсада мальчиков просили не увольнять воспитательницу

Родители сбежавших из светлогорского детского сада № 21 мальчиков очень жалеют об увольнении воспитательницы их группы. Об этом в беседе с корреспондентом БелаПАН сказала мать четырехлетнего Антипа Елена Стельмашок.

По ее словам, родители просили руководство сада не применять к воспитательнице такой меры дисциплинарного взыскания. Но, по словам матери, родителям ответили, что вокруг данного случая возник слишком большой резонанс, поэтому воспитательница уволена. Кроме того, должности лишилась и заведующая детским садом № 21.

«Вы не представляете, что я пережила, когда пришла забирать ребенка из садика, а его не было. Хорошо, что все обошлось. Не знаю, как бы я реагировала, если бы что-то случилось. Но на данный момент мы не имеем претензий к воспитательнице, ее работой мы были очень довольны», — заявила БелаПАН мать ребенка.

Четырехлетний Антип рассказал БелаПАН, что ворота в саду были открыты, и они решили побежать. Мальчикам хотелось посмотреть на завод, где изготавливают стеклянные бутылки. На вокзал они попали по железнодорожным путям, а не через мост, как сообщалось ранее.

Мама Антипа добавила, что у нее вызывает удивление тот факт, что на вокзале в это время было много людей, как и в дизель-поезде, но никто не обратил внимания на малышей, которые путешествовали без взрослых.

Родители девочки, которая воспитывается в той же группе детсада, подчеркнули, что они очень довольны воспитателем, заранее просили о том, чтобы их ребенок попал именно к ней в группу.

«Воспитатель не виновата, потому что сейчас дети очень шустрые и за ними сложно уследить», — отметили они.

В Светлогорске 3 января трое малышей — мальчики трех-четырех лет — ушли из детского сада № 21 и отправились на дизель-поезде в Жлобин. В дошкольное учреждение около 17:30 пришел отец одного из мальчиков, но не нашел ребенка. В 18:11 поступило сообщение, что дети найдены работниками железной дороги в поезде, который следовал в Жлобин. Когда поезд прибыл на конечную станцию, помощник машиниста вместе с милиционерами отвел детей в опорный пункт.

Случай прокомментировал министр образования Игорь Карпенко, назвав его «вопиющим». «Это следствие грубейшего нарушения педагогическими работниками своих должностных обязанностей, формального отношения к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования, отсутствия контроля со стороны руководителя и воспитателя учреждения за обеспечением безопасности воспитанников», — подчеркнул он.

Министерство образования направило в облисполкомы, Мингорисполком и рай(гор)исполкомы письмо «Об усилении ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждениях дошкольного образования».

«Нами обращено внимание на необходимость принятия безотлагательных мер по исключению случаев халатного отношения педагогических работников к своим должностным обязанностям», — подчеркнул министр.

На фото — Елена Стельмашок и четырехлетний Антип