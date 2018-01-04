Stroika 04/01-06/01:

Воспитательницу светлогорского детсада, откуда сбежали три мальчика, уволили

  • 04 января 2018, 15:46
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Уволена воспитатель светлогорского детсада № 21, откуда сбежали три мальчика, сообщили БелТА в пресс-центре Министерства образования.

Создана комиссия для проведения расследования инцидента, она проводит проверку по данному факту. «Вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего ясли-садом № 21 будет рассмотрен после окончания расследования. Воспитатель уволена по декрету № 5 от 15 декабря 2014 года "Об усилении требовании к руководящим кадрам и работникам организаций". Объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома», — проинформировали в пресс-центре.


БелТА
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Места: Светлогорск (1265)

Метки: Происшествия (11433)

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