Stroika 04/01-06/01:

Фотофакт: в Светлогорске появились майские жуки

  • 04 января 2018, 13:57
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Непривычно теплая зима принесла за собой природные сюрпризы. В Светлогорске в первые январские дни появились майские жуки.

Фотографии жуков активно обсуждают в социальных сетях, а пользователи уже дали новое прозвище насекомому — студзеньскі жук.


Напомним, вчера сообщалось, что в Гродно любители тихой охоты собирают в лесу лисички.


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Места: Светлогорск (1265)

Метки: Погода (1723), Область (4958)

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