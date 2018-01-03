Девушка из Светлогорска, мечтавшая пробежать 1000 км за 5 месяцев, — об успехах, поражениях и целях на 2018 год

В августе 2017 года 22-летняя девушка из Светлогорска бросила вызов: «Цель — пробежать 1000 км до Нового 2018 года. Погналиииии!» Несколько дней назад марафон был завершен. Удалось ли Насте преодолеть заветную тысячу километров, с какими проблемами она столкнулась на пути к заветной цели и какие рекорды планирует установить в новом 2018 году, узнали журналисты «Сильных Новостей».

Анастасия Долгая родилась в Светлогорске, однако за образованием отправилась в столицу. Два с половиной года девушка отучилась на инженера-энергоменеджера, один семестр — на преподавателя физкультуры, но учёба в университетских стенах удовольствия не приносила. Поэтому Настя «сбежала» — в Польшу, в горы.

Весной 2017 она вернулась в Беларусь и приступила к поискам себя: фотограф, начинающий дизайнер-фрилансер, путешественник — так можно в нескольких словах охарактеризовать Настю.





Впрочем, есть у Насти одна особенность: для достижения результата она ставит серьезные цели, порой даже невыполнимые. В августе она увидела на странице в соцсетях отчет своего друга о тренировках — за 4 месяца он пробежал 1000 километров. Вот тогда и возникла мысль одержать очередную победу над собой — пробежать то же расстояние до конца года, то есть за 5 месяцев.

— Физкультурой занималась всегда, в школе участвовала в соревнованиях. Но вот бег на большие расстояния никогда не давался. Я подумала, почему бы мне не попробовать. Раз не дается мне бег на длинные дистанции — нужно полюбить его, — уверена Настя.

В первые дни Насте удавалось преодолеть всего по 2-3 км в день, через неделю — расстояние увеличилось до 5 км, а через месяц девушка пусть и не на одном дыхании, но все же смогла достичь планки в 7-10 км. Обычно на тренировку уходило час-полтора, но бывали дни, когда на пробежку Настя отправлялась дважды.

Друзья хоть и поддержали Настю, но присоединиться не захотели. Только молодой человек не оставил девушку один на один с нелегким испытанием: он не только соглашался на дистанции в 10 км, но и с удовольствием после пробежек отправлялся на реку. Охлаждались после тренировок влюбленные спортсмены вплоть до ноября.





— Самое трудное — бегать каждый день. Не было моментов, когда мне хотелось бы отказаться от задуманного. Я бегала в свое удовольствие, потому что понимала — даже 50% результата для меня огромный прорыв. Если до этого я максимум бегала 2 км, то сейчас мне с легкостью дается 15 км.

Но на самом деле все было совсем не гладко. Когда Настя начала бегать больше 10 км в день, она повредила колено — пришлось отложить тренировки на две недели. Потом поездки в Брест, в Москву — Настя отстала от графика и нагнать потерянные километры не успела.

Из запланированной 1000 километров Настя одолела только 900 км за 5 месяцев.





Впрочем, девушка вешать нос не собирается:

— Считаю, что нужно ставить подобные цели в меру возможностей. Главное, кайфовать от процесса, — уверена Настя, — если не кайфуешь, то какой в этом толк?

Главным доказательством того, что Настя не опустила руки и намерена любой ценой добиться результата, служат ее планы на будущее:

— Поставила цель на 2018 год — пробежать 2018 км! Выходит 5.6 км — немного, но для заряда на день этого вполне достаточно!



