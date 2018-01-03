Под Светлогорском мужчина зарезал пенсионерку и хотел совершить самоубийство

Утром 30 декабря в посёлке Сосновый Бор была убита пожилая женщина. Выяснением обстоятельств и мотивов преступления занимаются следователи РОСК.

«Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью жительницы п. Сосновый Бор, 1941 г.р. Следствие устанавливает обстоятельства и мотив совершения преступления. Проводится комплекс следственных действий, назначено проведение ряда экспертиз. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сообщила ranak.by официальный представитель УСК РБ по Гомельской области Мария Кривоногова.

По имеющейся информации, убийство произошло утром 30 декабря 2017 года в одном из двухэтажных домов по ул. Комсомольская. В квартире проживали 76-летняя женщина и пожилой мужчина. По одной из неподтвержденных версий, между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве, в результате которого мужчина нанёс женщине несколько ножевых ранений. В результате она скончалась, а мужчина вскоре попытался покончить с собой.

По информации источника в Светлогорской ЦРБ, 73-летнего пострадавшего доставили сюда 30 декабря с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки и шеи. Операции, проведённые совместно светлогорскими и гомельскими хирургами, прошли успешно, в настоящее время состояние мужчины стабилизировалось, но он по-прежнему находится в реанимации под охраной сотрудников милиции.