Под Бобруйском житель Светлогорска на Renault врезался в Audi — погибли два человека

  • 03 января 2018, 16:18
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Под Бобруйском Renault столкнулся с Audi, в результате ДТП погибли водитель и пассажир.

Автомобиль Renault выехал на встречную полосу движения и врезался в Audi, который стоял у проезжей части. ДТП случилось недалеко от деревни Калиновка на кольцевой автодороге 30 декабря в 15.30.

39-летний житель Светлогорска, управляющий Renault, скончался на месте. Женщина, находящаяся на пассажирском сиденье, скончалась автомобиле скорой медпомощи. Третий человек из Renault остался жив, но получил телесные повреждения. Внутри Audi в момент аварии никого не находилось.


В Могилёвском областном следственном комитете сообщили, что сразу после аварии на месте работали эксперты и следователи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.


lovesun.by
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Места: Светлогорск (1260), Бобруйск (197)

Метки: Авто (4789), Область (4950), Происшествия (11420)

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