Видеофакт: парень из Светлогорска приехал в Минск на праздники, но после ссоры с девушкой чуть не спрыгнул с вышки

  • 03 января 2018, 09:58
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ГУВД Мингорисполкома рассказало подробности происшествия на столичном вокзале, о котором ранее писали «Сильные новости».

Напомним, 30 декабря 2017 года мужчина забрался на осветительную вышку минского железнодорожного вокзала с намерением прыгнуть вниз. Его заметили сотрудники ОМОНа, к месту ЧП прибыли МЧС и «скорая».

Заместителю минского ОМОНа в гражданской одежде под видом работника железной дороги удалось вступить в переговоры, а затем залезть на мачту и задержать потенциального самоубийцу. Спасательная операция попала на видео.

Как оказалось, «верхолаз» приехал в Минск из Светлогорска вместе со своей девушкой. Конфликт с ней скорее всего и стал причиной отчаянного поступка.


gomel.today
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Места: Светлогорск (1260), Минск (5516)

Метки: Происшествия (11420), Главное (5575)

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