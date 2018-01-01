Под Светлогорском нашли тело женщины, которую, возможно, убили топором

  • 01 января 2018, 10:31
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В поселке Сосновый Бор в Светлогорском районе в минувшую субботу, 30 декабря, нашли труп 76-летней женщины.

По неподтвержденным данным, на теле пенсионерки обнаружены раны от ударов предметом похожим на топор, сообщает портал lovesun.by.

В той же квартире был и 72-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.


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Места: Светлогорск (1255)

Метки: Криминал (9111), Область (4946)

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