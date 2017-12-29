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Фотофакт: в Речице хулиганы похитили камеру над авторадаром, установленную от… хулиганов

  • 29 декабря 2017, 15:53
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«Сильные новости» уже писали об этом радаре, осенью его «ослепили» краской.

Чтобы бороться с такими случаями, над прибором установили камеру, но она не помогла. Сегодня в сообществе Речица Автопомощь появилась информация, что спустя три месяца после установки «оберег» похитили неизвестные.



gomel.today
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Места: Речица (1160)

Метки: Авто (4775), Происшествия (11388)

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