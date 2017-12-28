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Видеофакт: в Светлогорске горел дом пьяного мужчины, который в начале месяца хотел отрубить себе пальцы топором

  • 28 декабря 2017, 17:08
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Около 13 часов 28 декабря на улице Калинковичской в Светлогорске загорелся жилой дом.

Как нам стало известно, в нем проживал нигде не работающий, злоупотребляющий спиртным мужчина, который на момент возникновения пожара находился дома. Спасатели успели эвакуировать нетрезвого хозяина, медики оказали пострадавшему помощь.

Это не первый случай, когда мужчина попадает в поле зрения работников силовых структур. Буквально 7 декабря он, находясь в неадекватном состоянии, пытался отрубить себе пальцы топором. Сегодня он тоже буянил и оказывал сопротивление медикам.


На тушение были поданы шесть автоцистерн. Дом удалось спасти. В результате пожара одна комната выгорела полностью. По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем при курении.


Ранак
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Места: Светлогорск (1254)

Метки: Происшествия (11384), Область (4937)

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