Видеофакт: в Светлогорске горел дом пьяного мужчины, который в начале месяца хотел отрубить себе пальцы топором
- 28 декабря 2017, 17:08
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Места: Светлогорск (1254)
Метки: Происшествия (11384), Область (4937)
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