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Уроженка Светлогорска заняла вторую строчку в «Топ звезд российского кино» по версии «Кинопоиска»

  • 28 декабря 2017, 15:50
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Российская актриса и уроженка Светлогорска Александра Бортич попала в «Топ звезд российского кино» по версии «Кинопоиска».

Девушка заняла вторую строчку обогнав таких звёзд как Константин Хабенский, Светлана Ходченкова и Данила Козловский. На первом месте расположился Александр Петров («ЗКД», «Полицейский с Рублёвки», "Гоголь","Притяжение").

Напомним, Александра стала широко известна после выхода фильма «Как меня зовут», где актриса исполнила одну из главных ролей. Далее были «Духless 2», «Неуловимые» «Викинг» и другие картины. А весной в прокат выходит «Я худею», для съёмок в этом кино, Бортич пришлось набрать, а затем снова сбросить 20 кг собственного веса.


lovesun.by
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