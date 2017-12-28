Милиция ищет зачинщиков стихийного митинга против завода беленой целлюлозы под Светлогорском

Правоохранительные органы начали проводить проверки и опросы граждан, чтобы выяснить зачинщиков стихийного митинга который прошел 25 декабря в деревне Якимова Слобода под Светлогорском, где построен завод беленой целлюлозы.

Около 150 человек, принявших участие в митинге, собирали подписи под обращениями к властям — местным и областным, в экологические службы, Генеральную прокуратуру и Администрацию президента. Местные жители жалуются на невыносимое зловоние, которое распространяет новый завод.

В округе стоит острый неприятный запах, который доходит даже до райцентра, люди жалуются на то, что нечем дышать и обостряются хронические заболевания. Граждане возмущались тем, что соседство завода превратило их деревню в «долину смерти», заявляли, что они опасаются за жизнь детей.

Как сообщила БелаПАН правозащитница из Светлогорска Алена Маслюкова, на этом собрании не было видно представителей местной власти или милиции. Но уже 26-27 декабря правоохранительные органы начали проводить проверки и опросы граждан, которые участвовали в собрании, чтобы выяснить зачинщиков.

«Мне позвонили несколько жителей Якимовой Слободы, рассказали, что к ним после собрания приходил участковый, проводил опрос, спрашивал об организаторах. Одна женщина рассказала, что ей даже показывали мою фотографию и спрашивали, знает ли она меня. Я действительно была на собрании, но никак не являюсь организатором, наблюдала за его проведением», — подчеркнула Маслюкова.

По ее информации, 27 декабря в Светлогорск приезжали столичные журналисты с намерением сделать репортаж о проблемах нового завода. «Их везде сопровождали люди в штатском. Они же вели видеофиксацию бесед журналистов с местными жителями. Среди участников встречи был пенсионер, бывший военный, он заметил: "Грубо работают ребята". Потому что люди в штатском даже не прятались, снимали в открытую», — сказала правозащитница.