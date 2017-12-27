Гостиничный комплекс «Светлогорск» будет выставлен на аукцион в начале 2018 года

Фонд «Гомельоблимущество» начнет новый год с аукционов по продаже нескольких крупных объектов недвижимости, включая гостиничный комплекс «Светлогорск». Информация о предстоящих торгах размещена на сайте Госкомимущества, сообщает БелТА.

Новые торги фонда стартуют 4 января 2018 года, и в «Гомельоблимуществе» обещают хорошие условия приобретения недвижимости и большой выбор. В частности, потенциальным покупателям в Гомельской области будет предложен ряд крупных объектов недвижимости.

На продажу выставлен гостиничный комплекс «Светлогорск» — 5-этажная гостиница на 120 номеров, площадью более 5,4 тыс. кв.м, расположенная по ул. Ленина 41-1. Комплекс реализуется совместно с находящимся в нем недвижимым имуществом. Ориентировочно, общая стоимость имущества составляет Br9,5 млн (с НДС). Продает гостиницу Белагропромбанк, которому отель достался за долги частной компании «Белая Русь» после возбуждения дела о банкротстве.

Кроме того, в Светлогорске предлагаются к продаже капитальные строения, вспомогательные устройства, оборудование ЧПУП «Белая Русь» (ул. Маяковского, 1) как единый производственный комплекс ориентировочной стоимостью Br2,3 млн. И большое количество объектов недвижимости площадью до 6,8 тыс. кв.м можно будет приобрести в Ветковском и Речицком районах.

При наличии заинтересованности в приобретении имущества филиал ОАО «Белагропромбанк» (Гомельское областное управление) готов рассмотреть предложения, в том числе в части стоимости и порядка оплаты при приобретении имущества, возможности предоставления кредита на выгодных условиях, отсрочки и/или рассрочки оплаты имущества на срок до 12 месяцев с уплатой процентов согласно нормативным документам.

Сегодня в фонде состоялся результативный аукцион, на котором реализованы два неиспользуемых объекта на общую сумму Br130 тыс. Единственный участник аукциона приобрел здание в областном центре площадью 75 кв.м под склад за Br11 тыс., из них Br2,6 тыс. — стоимость непосредственно недвижимости, а оставшаяся сумма — плата за право заключения договора аренды земельного участка. В Мозыре продано изолированное помещение площадью 510 кв.м. На покупку этого лота зарегистрировалось сразу 9 участников, однако, учитывая начальную цену продажи помещения — Br103,6 тыс., активных торгов не было. Цена продажи составила Br118,6 тыс., что выше оценочной стоимости имущества. Недвижимость будет использоваться в административно-хозяйственных целях. До конца года состоится еще один аукцион, но возможности подать заявки уже нет.