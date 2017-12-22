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Нетрезвая жительница Светлогорска попала под поезд, отправившись за «добавкой»

  • 22 декабря 2017, 19:27
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Драматичная ситуация разыгралась неподалеку от станции Светлогорска. 54-летняя горожанка выпивала вместе с приятелем. Спиртного оказалось недостаточно. Женщина вызвалась отправиться за «добавкой». Магазин находился за железнодорожными путями. В это время проходил дизель-поезд Калинковичи — Жлобин.

Мужчина успел крикнуть компаньонке, мол, смотри, под поезд не угоди. Но именно так и случилось. Женщина не успела перейти пути. Сильным ударом ее отбросило и тяжело травмировало. Пострадавшую поместили в реанимацию.

— По ЧП проводится проверка, — сообщает Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич. — Выясняются все обстоятельства дела. В очередной раз хочется акцентировать внимание на том, что железная дорога — место повышенной опасности. Преодолевать ее необходимо в специально определенных местах и соблюдая правила.


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Места: Светлогорск (1247)

Метки: Происшествия (11355)

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