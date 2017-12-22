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Под Светлогорском автомобиль вылетел и перевернулся — фотофакт

  • 22 декабря 2017, 10:43
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На автомобильной дороге Р-31 между Паричами и деревней Полесье, автомобиль слетел с трассы и перевернулся.

ДТП произошло 21 декабря, сообщает «Светлогорский автоканал». Информации о пострадавших пока нет.


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Места: Светлогорск (1247)

Метки: Происшествия (11355), Область (4921), Авто (4754)

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