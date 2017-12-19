Новогодний трэш в Светлогорске: мужчина украл шампанское и бросился бежать, охранник поскользнулся и почти упустил вора, но и тот поскользнулся

30-летний житель Светлогорска освободился из мест лишения свободы в конце сентября и уже через пару месяцев снова «пошел на дело».

В торговом зале продуктового магазина, расположенного в микрорайоне «Березина» охранник обратил внимание на молодого мужчину, который вел себя очень подозрительно. Ходил без корзинки вдоль стеллажей с алкоголем, присматривался, оглядывался по сторонам.

Сотрудник охраны начал пристально следить за юношей по видеомониторам и успел заметить, как последний засунул за спину под куртку бутылку шампанского. Охранник попробовал остановить подозреваемого, но тот бросился бежать из магазина. На ступенях сотрудник магазина поскользнулся и, возможно, вору удалось бы убежать.

Однако снег сыграл злую шутку и со злоумышленником. Вначале он выронил телефон, а после и сам поскользнулся. Подбежавшему охраннику незадачливый вор вручил бутылку и со словами: «Только не вызывай милицию», бросился бежать дальше. Охранник забрал украденный товар, поднял потерянный телефон и отправился в магазин вызывать сотрудников РОВД.

По словам старшего лейтенанта юстиции Вадима Шабловского, подозреваемый говорит, что деньги на покупку у него были, однако внятно объяснить, почему тогда решился на грабеж — не может.

«8 декабря возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.4, ч.2. ст.206 УК Беларуси "покушение на грабеж". 30-летний подозреваемый ранее неоднократно судим за кражи, разбой, хулиганство и угон. Последний раз был осужден в 2015 году и в конце сентября 2017-го освобожден. На данный момент он арестован и заключен под стражу. Максимальное наказание по предъявленной статье — до 6 лет лишения свободы», — подытоживает следовать РОСК Вадим Шабловский.