Бухгалтер из Светлогорского района отправилась в тюрьму на три года за махинации с налогами почти на 60 тысяч

В течение 2016 года главный бухгалтер сельскохозяйственного предприятия занижала налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, вносила в декларации заведомо ложные сведения. Таким образом, уклонение от уплаты налогов превысило особо крупный размер — более 59 тыс. рублей.

Нарушение выявили сотрудники Светлогорского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области, которые пришли с проверкой.

— Было установлено, что нарушения делались с целью получения премиальных выплат и одобрения вышестоящего руководства за достигнутые результаты работы,- сообщают в финансовой милиции.

По выявленным фактам уклонение от уплаты налогов районный отдел СК возбудил уголовное дело. Бухгалтер ущерб возместила, что было учтено судом.

В качестве наказания ей определено ограничение свободы сроком на 3 года, а также лишение права занимать хозяйственно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в течение 5 ближайших лет.