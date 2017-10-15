В Светлогорске пенсионеры выбросили бутылку из-под водки из окна квартиры и разбили стоящий внизу Fiat

В Светлогорске в субботу, около десяти часов утра, пенсионеры развлекали себя выбрасыванием из окна пустых бутылок из-под водки. Соседи говорят, что подобная ситуация случается не впервые, однако в этот раз пенсионеры «заигрались»: запущенная из окна бутылка угодила в припаркованный автомобиль.

Информация о происшествии была опубликована в сообществе «Светлогорский Автоканал».

— Ужас, что творится, — пишет Сергей Наиров. — Если бы кому в голову попало? Дальше что? А представьте, маленькие дети играют возле подъезда? Сколько было таких случаев, что даже насмерть.





По словам сотрудников милиции, в отношении пенсионеров будет составлен административный протокол. Проводятся разбирательства.

Руководство сообщества «Светлогорский Автоканал» выяснило, что цена замены стекла у официального дилера составляет 980 рублей. Не исключено, что метателям бутылок придется возмещать ущерб.