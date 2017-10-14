В Светлогорске пьяный мужчина поломал забор и ударил хозяина дома, который хотел вызвать милицию

Желание совершить что-то необычное стало поводом для возбуждения уголовного дела.

В начале октября 31-летний С. встретился с двумя друзьями в городе. Мужчины выпили и один из них предложил выехать «на природу», мол, там и воздух свежее, и отдыхать будет приятнее. Приехали в ближайшую деревню. Купили вина, расположились на улице на траве у забора незнакомого дома. Выпили. Друзей разморило, уснули, а С. почувствовал необычный прилив энергии и решил совершить что-нибудь необыкновенное. Под рукой оказался забор.

«31-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил приблизительно 9 листов металлопрофиля — бил листы кулаками. Вначале подозреваемый отрицал свою вину. После признался, что помнит, как повредил забор, а больше не помнит ничего», — говорит следователь Светлогорского РОСК Ольга Русакова.

О том, что неизвестный мужчина вдохновлённо ломает забор, хозяину дома рассказали знакомые, позвонив по телефону. Мужчина вышел и попросил прекратить, угрожая хулигану звонком в милицию. Затем вернулся к себе домой, не закрыв двери. Подозреваемый вошел следом за пострадавшим и, вырвав телефонные провода, ударил хозяина кулаком в лицо. Милицию все-таки вызвать удалось, но С. и здесь «отличился»: оказал неповиновение сотрудникам РОВД.

«Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 339 УК Беларуси "Хулиганство". Подозреваемый был дважды судим по аналогичной статье. Предыдущая судимость еще не погашена», — подытоживает сотрудник Следственного комитета.