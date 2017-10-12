Команда Республики Беларусь, в составе которой выступали спортсмены светлогорской ДЮСШ «Химик», стала серебряным призёром международного турнира G-1 «Riga Open». Воспитанник ДЮСШ «Химик» Аркадий Лиходиевский также стал серебряным призёром турнира, подтвердив своё право на участие в Чемпионате Европы на Кипре. В то же время вопрос финансирования поездки остаётся открытым.

В последние выходные сентября в столице Латвии прошёл международный турнир G-1 «Riga Open 2017». Чтобы оценить масштаб соревнований, достаточно отметить, что за главные награды турнира в олимпийском зале «Skonto» на протяжении двух дней боролись 388 спортсменов из 36 стран мира.

«Белорусская команда, в составе которой выступили и трое наших воспитанников, заняла второе общекомандное место, уступив только сборной России, — сообщила ranak.by тренер ДЮСШ "Химик" Инна Янченко. — Свой вклад в копилку сборной Беларуси внесли спортсмены нашей школы Никита Слизковский и Юлия Берёза, завоевавшие бронзовые медали. Девятиклассник СШ № 5 Аркадий Лиходиевский в финальном поединке в весовой категории 45 кг уступил спортсмену из Саудовской Аравии и получил серебряную награду».

Напомним, призовое место на престижном международном турнире, которым, без сомнения, является «Riga Open 2017», было необходимым критерием для участия талантливого таэквондиста в Чемпионате Европы среди юниоров, который пройдёт 2-5 ноября на острове Кипр.

«Соревнования такого уровня — это всегда определённые затраты, — говорит Инна Янченко. — Необходимо оплатить перелёт спортсмена и тренера, стартовый взнос, неделю проживания и питания. Цена вопроса — порядка 4000 белорусских рублей. Пока вопрос финансирования участия нашего воспитанника в Чемпионате Европы не решён — возможности школы ограничены, а вышестоящие спортивные организации сетуют на отсутствие средств. Постараемся в оставшиеся дни привлечь к себе внимание общественных организаций, спонсоров. Уверена, в стране есть люди, которые понимают важность поддержания спортивного престижа страны на международном уровне».