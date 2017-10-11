Фотофакт: в центре Светлогорска пряталась енотовидная собака, предположительно — бешеная

Сегодня в Светлогорске в микрорайоне «Октябрьский» была обнаружена енотовидная собака.

Она пряталась под одним из балконов 60-го дома. О енотовидной собаке в центре Светлогорска сразу сообщили во все соответствующие службы. Сигнал поступил в РОВД, также на место незамедлительно выехали сотрудники инспекции природных ресурсов и окружающей среды.

Прохожие боялись близко подходить к животному, но все же, предприняли попытку его накормить. Енотовидная собака выглядела нездоровой и практически не реагировала на окружающих. Прибывшие на место специалисты отметили, что животное ведет себя неестественно, и предположили, что оно заражено бешенством.

Вскоре на место вызвали ветеринаров и бригаду КЖУП «Светочь», занимающуюся отловом животных. Ветврачи подтвердили, что, скорее всего, дикий зверек болен, его необходимо усыпить. После укола животное забрали на экспертизу. Сотрудники инспекции природных ресурсов и окружающей среды напоминают, что о подобных находках нужно незамедлительно сообщать специалистам и ни в коем случае близко к животным не подходить.

Примечание «Сильных новостей»: Имейте в виду, что на видео енотом называют енотовидную собаку. Эти виды, хоть и схожи внешне, но приходятся друг другу достаточно далекими родственниками — еноты входят в семейство енотовых, а енотовидные собаки относятся к псовым.