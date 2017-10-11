В Светлогорском районе молодые люди обчистили магазин, а затем угощали ворованным всех желающих

Сельская молодёжь обворовала магазин и организовала для всей деревни угощение из украденных продуктов. Хлебосольные хозяева были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в разгар празднования.

«В пятницу, 6 октября, Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Беларуси "Кража" в отношении трех жителей Светлогорского района 1995 и 1991 гг.р.», — сообщила ranak.by старший следователь РОСК Мария Савченко.

По словам сотрудника Следственного комитета, молодые сельчане в два часа ночи 5 октября приехали на машине одного из подозреваемых в соседнюю деревню, разобрали шиферную крышу магазина и проникли в помещение. Вероятно, для храбрости, все парни изрядно подвыпили.

В течение нескольких часов они вынесли из магазина 85 наименований продовольственных и промышленных товаров на сумму 1200 рублей. Украденное они спрятали в лесу недалеко от деревни. Утром похищенное увезли на машине на дачу к одному из приятелей, где устроили пир для всех желающих.

«Подозреваемые в краже из магазина были задержаны по горячим следам, — говорит старший следователь. — Похищенное изъято. Подозреваемые арестованы. Двое из них уже были судимы по аналогичной статье».