Зампреду Светлогорского райисполкома предъявлено обвинение в злоупотреблениях, он заключен под стражу

Начальник управления сельского хозяйства и продовольствие Светлогорского райисполкома за казенный счет установил на личном участке, где сейчас строится дом, металлические ворота и калитку.

Инцидент произошел в апреле 2017 года, а дело на чиновника заведено по материалам проверки УБЭП УВД Гомельского облисполкома.

Ворота и калитка были изготовлены одним из хозяйствующих субъектов за счет местного сельхозпреприятия.

Сейчас экс-зампред райисполкома находится под следствием и заключен под стражу. Дело заведено по ч.3 ст.426 (умышленное совершение действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, совершенные лицом, занимающим ответственное положение, из корыстной заинтересованности, повлекшее причинение существенного вреда государственным интересам, выраженным в подрыве авторитета государственной власти) УК РБ, сообщили в Следственном комитете.