Смартум 02/10 - 08/10:

«Колхоз для зеков», где будут работать отбывшие наказание заключенные, заработает 1 января в Светлогоском районе

  • 08 октября 2017, 10:16
  • 291
  • 1



Сельхозпредприятие «Хутор-Агро» в Светлогорском районе с 1 января 2018 года превратится в «колхоз» для осужденных и экс-зеков.

В августе министр внутренних дел Игорь Шуневич предложил в качестве эксперимента обеспечивать рабочими местами бывших заключенных. По его словам, это даст людям возможность получить рабочую специальность и вести нормальный образ жизни.

Получить работу смогут не только освобожденные. Те, кому заменили наказание более мягким видом либо условно-досрочным, при желании смогут остаться жить и работать в «колхозе». Начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко также пообещал помочь с восстановлением всех документов «зеков».

В Светлогорском районе получить работу и жилье «в одном флаконе» экс-зеки смогут с 1 января 2018 года.

Если эксперимент удастся, то подобные предприятия будут открыты и в других городах Беларуси.


gomel.today

Места: Светлогорск (1196)

Метки: Общество (27627), Область (4592)

Читайте также

Благополучный колхоз в Светлогорском районе передадут МВД — в нем будут работать бывшие заключенные

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 06/10 - 08/10:

Самое читаемое