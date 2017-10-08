«Колхоз для зеков», где будут работать отбывшие наказание заключенные, заработает 1 января в Светлогоском районе

Сельхозпредприятие «Хутор-Агро» в Светлогорском районе с 1 января 2018 года превратится в «колхоз» для осужденных и экс-зеков.

В августе министр внутренних дел Игорь Шуневич предложил в качестве эксперимента обеспечивать рабочими местами бывших заключенных. По его словам, это даст людям возможность получить рабочую специальность и вести нормальный образ жизни.

Получить работу смогут не только освобожденные. Те, кому заменили наказание более мягким видом либо условно-досрочным, при желании смогут остаться жить и работать в «колхозе». Начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко также пообещал помочь с восстановлением всех документов «зеков».

В Светлогорском районе получить работу и жилье «в одном флаконе» экс-зеки смогут с 1 января 2018 года.

Если эксперимент удастся, то подобные предприятия будут открыты и в других городах Беларуси.