В Светлогорском районе столкнулись BMW и «Жигули», водитель «девятки» в реанимации

Утром 30 сентября на трассе Р-31 на перекрестке возле деревни Михайловка столкнулись БМВ и Жигули.

Как стало известно, БМВ-650 двигался по трассе со стороны Бобруйска в направлении Паричей. В это время через перекресток автодорогу пересекал ВАЗ-2109. Жигули двигались из Михайловки в сторону животноводческого комплекса. На перекрестке произошло столкновение. От удара, который пришелся в переднюю правую часть автомобиля, Жигули развернуло практически на 180 градусов.









БМВ вылетел в правый по ходу движения кювет.





Как рассказал следователь по особо важным делам Светлогорского РОСК Андрей Ларионов, водитель иномарки двигался с допустимой скоростью. А вот ВАЗ выезжал со второстепенной и водитель должен был руководствоваться знаком «Уступи дорогу», убедиться в безопасности манёвра. По-видимому, водитель девятки этого не сделал.









ДТП По нашей информации, водитель БМВ не пострадал. В автомобиле он находился один.





Водителя «девятки», который тоже в машине был один, забрала машина скорой помощи. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.



