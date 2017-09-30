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В Светлогорске в водоеме на Центральной улице обнаружен труп

  • 30 сентября 2017, 11:28
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29 сентября, в 19.45 в «скорую помощь» поступил вызов. Медики выехали на место и констатировали смерть мужчины.

К искусственному водоему в поселке Светочь прибыли представители РОВД, Следственного комитета, судебной экспертизы.


Мужчину обнаружила его супруга.


Как нам стало известно, оба они граждане России, но проживают в Светлогорске. Мужчина состоял на диспансерном учете в Брянском районе, как больной эпилепсией. Там же прописан и получал лекарства.


Со слов жены, сегодня утром у него случился небольшой приступ болезни, однако, все вроде бы закончилось благополучно. Вечером он отправился на рыбалку. Через некотрое время супруга обеспокоилась его долгим отсутствием и пошла к озерцу.


Там она увидела, что муж лежит лицом вниз в воде. Она попыталсь вытащить его из воды, ей помогали местные жители, оказавшиеся рядом.


Сейчас по факту смерти мужчины проводятся следственные действия, после судебно-медицинской экспертизы станет известна точная причина его гибели.


Ранак

Места: Светлогорск (1191)

Метки: Происшествия (10898), Область (4563)

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