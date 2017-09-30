В Светлогорске в водоеме на Центральной улице обнаружен труп
- 30 сентября 2017, 11:28
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Места: Светлогорск (1191)
Метки: Происшествия (10898), Область (4563)
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