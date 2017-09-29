Мама cветлогорской девочки, сломавшей челюсть ухажеру: «Из-за его преследования у дочки появились мысли о суициде»

Напомним, неоднозначная история произошла 16 августа. 14-летняя девушка, вырываясь из рук назойливого ухажёра, ударила его, сломав челюсть. Парень написал заявление в милицию и на несовершеннолетнюю завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения». В редакцию ranak.by пришла мама девочки, чтобы рассказать о том, что её дочь уже больше года находится под моральным прессингом взрослого мужчины.

13-летняя девочка К. и С. познакомились в соцсетях. Завязалась переписка, а затем и дружба.

— Сначала С. говорил, что ему 16 лет, затем 19 и только намного позже выяснилось, что ему все 25, — рассказывает мама девочки Ольга. — Выглядит он, как подросток, поэтому мы и не сомневались в его возрасте.





Дружба С. и К. длилась не долго. Парень начал проявлять характер довольно скоро: он контролировал каждый шаг девочки.

— Доходило до того, что он встречал дочь на улице и если та была с подружками, устраивал сцену и говорил, что К. должна быть только с ним и гулять только с ним, — раскрывает подробности Ольга.

К. начала жаловаться маме на неадекватное поведение поклонника, и тогда мама с дочерью чётко дали понять С., что больше его ни в качестве друга, ни в каком-либо ином статусе видеть не хотят.

— И вот тогда начались звонки и смс с просьбами о встрече, о разговоре. С. караулил дочь у подъезда, встречал, когда шла со школы, выслеживал её подруг и просил передать некие послания, — рассказывает мама.

Когда девочка поставила парня перед фактом, что продолжения отношений не будет, С. перешел к угрозам. Однажды встретил К. на улице и ударил.





— Тогда мы написали первые заявления в милицию, — говорит Ольга. — О преследовании и о нанесении побоев. С. клялся, что подобного больше не повторится, что он всё осознал и очень сожалеет. И тогда я совершила роковую ошибку, пожалев его и забрав заявления.

Преследование возобновилось с новой силой, причем теперь оно стало агрессивнее. С. стал распускать о девочке нелицеприятные слухи. Он писал и звонил друзьям К., высказывая в ёё адрес оскорбления.





У девочки начались серьёзные психологические проблемы.

— У моего ребенка появились мысли о суициде, вы понимаете? — не сдерживает слёз мама. — С ней работает психолог и только благодаря этому, возможно, ничего пока не случилось.

И даже, когда девочка отправилась на учебу в другой город, С. не оставил её в покое.

— Он приезжал и караулил её под студенческим общежитием. Благо, внутрь его не пускали, — говорит Ольга. — Сейчас уже всё руководство учебного учреждения и все студенты знают, кто такой С. и предупреждены о том, что ни разговаривать с ним, ни отвечать на сообщения в соцсетях не нужно. А ведь он регистрируется под разными аккаунтами и выуживает информацию о моей дочери.

Полгода мама девочки терпеливо собирала компромат на С.

— Я делала скрины всех его смс с угрозами и оскорблениями. Полгода я никак не реагировала на них, просто сохраняла и при этом пыталась сделать так, чтобы дочь их не прочла. В этом году у нас уже было два заседания суда. Была психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что у С. есть отклонения. Дело закрыли в связи с истечением срока давности. После того, как суды прошли С. уверился в своей безнаказанности. Он так и говорил моей дочери: «ну, что, помогли тебе твои милиционеры?»





И вот, 16 августа произошло то, что произошло. С. снова подкараулил девочку, которая с подружкой возвращалась домой. Со слов мамы, он угрожал К. убийством, а затем начал хватать за руки и за ноги, пытаясь повалить девочку на землю. Защищаясь, она оттолкнула С. и сломала ему челюсть. С. написал заявление в милицию, против К. возбуждено уголовное дело.

— Мы сняли побои и написали встречное заявление. Я наняла адвоката, похоже, что нам предстоит пережить ещё не один суд.

Журналисты ranak.by связались с С. в соцсети. Но от каких-либо комментариев он отказался.



