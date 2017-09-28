В Светлогорске зять-наркоман без спросу позаимствовал у тестя автомобиль и поехал кататься. Накатал на уголовное дело

Неприязнь между бывшими родственниками довела до уголовного дела.

29-летний подозреваемый стоит на учете у врача-нарколога как человек, имеющий алкогольную и наркотическую зависимости. Мужчина развелся с женой, но, имея трех общих детей, периодически встречается ними и принимает участие в их воспитании. Жена проживает с детьми и своими родителями.

«1 сентября подозреваемый сводил детей на школьную линейку и решил покататься на автомобиле. Данный гражданин не имеет водительского удостоверения, учился вождению, но экзамены не сдал. Бывший тесть молодого человека был на работе, но подозреваемый имел доступ к дому и гаражу. Взял ключи, завел машину, заправил ее, покатался, приехал к родителям и оставил машину у них во дворе», — проясняет подробности дела следователь РОСК.

Потерпевший пришел с работы — машины нет. К слову сказать, бывший тесть машину зятю не давал, но заподозрил, кто мог взять автомобиль. Позвонил бывшему зятю — тот трубку не взял. Позвонил родителям бывшего супруга своей дочери и узнал, что машина стоит у них во дворе.

По словам следователя, на вопрос, зачем взял машину, подозреваемый ответил «просто хотел покататься».

«13 сентября возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК Беларуси "Угон транспортного средства" в отношении несудимого жителя Светлогорского района 1988 г.р., состоящего на учете у врача-нарколога по алкогольной и опиоидной зависимостях», — рассказывает следователь РОСК Дарья Алексеева.