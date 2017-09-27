Светлогорский домостроительный комбинат подал на банкротство

ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» начинает процедуру банкротства. Как следует из сообщения общества, опубликованного на Едином портале финансового рынка, заявление о банкротстве было подано 22 сентября в экономический суд Гомельской области.

Доля государства в ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» составляет 99,955%.

В 2016 году выручка ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» составила 17,4 млн. рублей, прибыль от реализации — 931 тыс. рублей. Предприятие даже показало чистую прибыль в 11 тыс. рублей. Однако годом ранее в декабре 2015 года его убыток составил 785 тыс. рублей.

Долгосрочные обязательства предприятия на 31 декабря 2016 года 1,1 млн. рублей, а краткосрочные — 21,38 млн. рублей, в том числе 12,6 млн. рублей — кредиторская задолженность. За год краткосрочные обязательства комбината практически удвоились.

Светлогорский домостроительный комбинат был создан в 1969 году. Его акционировали в 2007 году. Как сообщается на сайте предприятия, за время работы оно возвело 2,5 млн. кв. м жилой площади.