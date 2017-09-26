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Под Светлогорском спасатели, милиция и лесники искали в лесу женщину, которая не терялась

  • 26 сентября 2017, 11:53
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История произошла 19 сентября. Две женщины вышли на станции Плудим и отправились в лес за грибами. Там они разошлись в разные стороны, увлеченные тихой охотой.

Вдруг одна из женщин поняла, что второй нет рядом. Подумав, что родственница заблудилась в лесу, обратилась за помощью к специалистам.

Реакция ответственных служб на такие случаи моментальная: с двух районов были собраны сотрудники МЧС, РОВД, лесники.

Со слов очевидцев, пока «пропавшую» женщину искали, она благополучно вышла из лесу, села на поезд и вернулась домой.


Ранак

Места: Светлогорск (1187)

Метки: Происшествия (10880), Область (4549)

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