Под Светлогорском спасатели, милиция и лесники искали в лесу женщину, которая не терялась

История произошла 19 сентября. Две женщины вышли на станции Плудим и отправились в лес за грибами. Там они разошлись в разные стороны, увлеченные тихой охотой.

Вдруг одна из женщин поняла, что второй нет рядом. Подумав, что родственница заблудилась в лесу, обратилась за помощью к специалистам.

Реакция ответственных служб на такие случаи моментальная: с двух районов были собраны сотрудники МЧС, РОВД, лесники.

Со слов очевидцев, пока «пропавшую» женщину искали, она благополучно вышла из лесу, села на поезд и вернулась домой.