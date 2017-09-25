В Светлогорске 15-летняя девушка сломала парню челюсть. Ухажер написал заявление

Девушка ударила назойливого кавалера — молодой человек не растерялся и написал заявление в милицию.

15-летняя девушка полтора года назад познакомилась в соцсетях с 16-летним парнем. Молодые люди гуляли и общались в одной компании, при этом девушка относилась к парню как к другу, а тот уже считал ее своей второй половинкой.

По словам сотрудника Следственного комитета, буквально через несколько месяцев школьница узнала, что молодой человек сообщил о себе не всю правду: на самом деле знакомый — 1992 г.р.

Эмоционально выяснив отношения, девушка сообщила, что не желает продолжать знакомство. Однако, отвергнутый кавалер так просто сдаваться не хотел.

Начались звонки, просьбы о встречах, попытки воздействия через общих знакомых и подруг. Мать подозреваемой писала заявление в милицию с просьбой оградить ее дочь от преследований — молодой человек обещал, что больше это не повторится.

22 августа около 22.00 в районе жилых домов м-на Первомайский молодые люди встретились еще раз выяснить отношения. В ходе привычных объяснений, перешедших в конфликт, мужчина схватил девушку, она, вырываясь, ударила его в лицо. Итог — сломанная челюсть.

Отвергнутый 25-летний ухажер не стал играть в благородство и написал заявление, в котором утверждает, что 15-летняя учащаяся ударила его кулаком.

«16 сентября Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1. 149 УК Беларуси «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения», — говорит старший следователь Светлогорского РОСК Ольга Русакова.