В Светлогорске дедушка ушел в лес и потерялся

Светлогорский РОВД разыскивает пропавшего без вести 85-летнего Анатолия Прошкина. 21 сентября он ушел на прогулку в лес и не вернулся.





Приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза карие.

Особые приметы: полностью отсутствуют зубы. При себе может иметь полимерный пакет. Страдает провалами в памяти из-за возраста.

Был одет: белая кепка, темный пиджак, синяя рубашка в клетку, темные брюки и черные туфли на шнурках.

Если вы владеете какой-либо информцией о пропавшем Анатолии Прошкине, сообщите по телефонам: 8-02342-71979 (дежурная часть РОВД), раб. тел. 8-02342-52378, сот. тел. 8-029-1867525 (ОУР).