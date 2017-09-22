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В Светлогорске в День города на центральной площади выступят Akute и Диана Арбенина

  • 22 сентября 2017, 18:03
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Бесплатный концерт известных музыкантов на светлогорской площади состоится уже завтра, 23 сентября.

В 14:00 Akute встретятся со своими поклонниками в медиахабе «Чердак» (записаться на встречу можно по ссылке). А уже в 21:00 они поднимутся на праздничную сцену. После белорусских рокеров выступит российская певица Диана Арбенина.

Завершит День города Светлогорска пиротехническое шоу.


gomel.today

Места: Светлогорск (1184)

Метки: Афиша (1629)

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