В Светлогорске пожилой мужчина принес в ГАИ поддельную медсправку

Нежелание проходить водительскую комиссию толкнуло пожилого мужчину на путь преступления.

Житель Светлогорска совершил грубую подделку медицинской справки о годности на управление транспортными средствами.

«Несколько лет назад подозреваемый проходил медицинскую водительскую комиссию, потом у него ухудшилось здоровье и он не обращался за консультацией к врачам, полагая, что новую справку о годности на управление автомобилем ему не выдадут. В конце лета вышеназванный гражданин попал в мелкое ДТП, сотрудники ГАИ изъяли у него водительское удостоверение и для того, чтобы его вернуть, мужчине пенсионного возраста необходимо было предъявить медицинскую справку», — рассказывает следователь по особо важным делам Светлогорского РОСК Андрей Ларионов.

Подозреваемый решил, что проходить новую водительскую комиссию — дело долгое, хлопотное и есть вероятность желанную справку не получить. Бланк, который оказался на руках у подозреваемого, использовался при прохождении водительской комиссии десять лет назад и с 2004 года не используется. Он решил вырезать основную печать со старой справки, приклеить ее клеем на новую, подчистить печать ластиком и продлить ее «годность» до необходимого года.

Конечно, столь грубую подделку в ГАИ обнаружили моментально.

15 сентября Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 380 УК Беларуси по факту изготовления поддельного документа и его использования. Пенсионер характеризуется положительно, не судим. Наказание по уголовной статье, обвинение по которой может быть предъявлено подозреваемому, не является жестоким, так как не совершено преступление, представляющее общественную опасность.