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В Светлогорске пожилой мужчина принес в ГАИ поддельную медсправку

  • 21 сентября 2017, 13:40
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Нежелание проходить водительскую комиссию толкнуло пожилого мужчину на путь преступления.

Житель Светлогорска совершил грубую подделку медицинской справки о годности на управление транспортными средствами.

«Несколько лет назад подозреваемый проходил медицинскую водительскую комиссию, потом у него ухудшилось здоровье и он не обращался за консультацией к врачам, полагая, что новую справку о годности на управление автомобилем ему не выдадут. В конце лета вышеназванный гражданин попал в мелкое ДТП, сотрудники ГАИ изъяли у него водительское удостоверение и для того, чтобы его вернуть, мужчине пенсионного возраста необходимо было предъявить медицинскую справку», — рассказывает следователь по особо важным делам Светлогорского РОСК Андрей Ларионов.

Подозреваемый решил, что проходить новую водительскую комиссию — дело долгое, хлопотное и есть вероятность желанную справку не получить. Бланк, который оказался на руках у подозреваемого, использовался при прохождении водительской комиссии десять лет назад и с 2004 года не используется. Он решил вырезать основную печать со старой справки, приклеить ее клеем на новую, подчистить печать ластиком и продлить ее «годность» до необходимого года.

Конечно, столь грубую подделку в ГАИ обнаружили моментально.

15 сентября Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 380 УК Беларуси по факту изготовления поддельного документа и его использования. Пенсионер характеризуется положительно, не судим. Наказание по уголовной статье, обвинение по которой может быть предъявлено подозреваемому, не является жестоким, так как не совершено преступление, представляющее общественную опасность.


Инна Скиба, Ранак

Места: Светлогорск (1183)

Метки: Авто (4430), Область (4531), Криминал (8521)

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