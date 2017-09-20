«Никуда не ездил, ничего не покупал». Светлогорец пообещал пригнать авто из Прибалтики и проиграл все деньги в автоматы

Азарт игры сделал человека подозреваемым в уголовном деле.

«Светлогорским РОСК 6 сентября возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 209 УК Беларуси "Мошенничество" в отношении 38-летнего жителя Светлогорска, который в начале июня под предлогом покупки автомобиля завладел деньгами, общей суммой 1650 у.е.», — рассказывает старший следователь Ольга Русакова.

О желании потерпевшего приобрести автомобиль знали все друзья. Знакомая девушка предложила ему обратиться к человеку, который, как она слышала, пригоняет машины из Прибалтики. Подозреваемый охотно согласился помочь: выбрал вместе с заказчиком автомобиль через интернет-каталог, подошедший по цене и техническим характеристикам, рассказал, что сделает визу для поездки и позвонит.

Через некоторое время подозреваемый сообщил, что все уладил и едет за покупкой.

«Заказчик встретился с ним в городе и отдал деньги, в сумме 940 у.е. "под честное слово", без расписки. Через пару недель продавец сообщил, что машину пригнал, но для растаможки необходимы еще 710 у.е., которые в течение нескольких дней и получил от пострадавшего. Шло время. Покупатель заподозрил неладное и принялся искать продавца. Тот охотно отвечал по телефону, но говорил, что с машиной возникли проблемы, она в автосервисе.Когда покупатель понял, что его обманули, то потребовал возврат денег и, не получив желаемого, написал заявление в милицию», — раскрывает обстоятельства дела сотрудник РОСК.

В ходе следствия выяснилось, подозреваемый никуда не ездил, машину не покупал, полученную сумму проиграл в игровых автоматах. В процессе расследования уголовного дела, подозреваемый пояснил, что валюту планировал отдать с выигрышей.

После возбуждения уголовного дела он нашел нужную сумму и вернул деньги пострадавшему.