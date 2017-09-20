Житель Речицы угнал в Светлогорске «девятку» и не смог объяснить, зачем это сделал

Вечером 19 сентября в городском поселке Октябрьский неизвестный угнал ВАЗ 2109. Сигнал о происшествии поступил милиционерам в 20:15.

Управлением внутренних дел Гомельского облисполкома был объявлен план «Перехват». Милиционерам хватило менее получаса, чтобы задержать подозреваемого. Старший участковый инспектор ст. лейтенант милиции Олег Кавцевич увидел «девятку» возле деревни Моисеевка и организовал преследование.





В деревне Верхлесье (37 км от Светлогорска) угнанный автомобиль был остановлен. За рулём находился 23-летний житель Речицы.

Сопротивления сотрудникам милиции задержанный не оказывал, вразумительно объяснить свой поступок не смог. Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, угонщик был трезв.