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В Светлогорске женщина подсмотрела пин-код банковской карты собутыльника, украла ее и опустошила на 600 рублей

  • 19 сентября 2017, 11:47
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Светлогорским РОСК 11 сентября возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 212 УК Беларуси «Хищение путем использования компьютерной техники» против 36-летней жительницы Светлогорска.

В начале августа неработающая, ранее судимая подозреваемая познакомилась на улице с нетрезвым мужчиной. Разговорились, решили выпить «за знакомство». Потерпевший, покупая сигареты и спиртные напитки, расплатился в кассе банковской платежной картой. Подозреваемая увидела и запомнила набираемый мужчиной пин-код.

За столиком летнего кафе в пригороде после очередного «принятия на грудь» мужчина уже находился в таком состоянии алкогольного опьянения, что перестал понимать происходящее, чем и воспользовалась подозреваемая.

«После совместного распития спиртных напитков с потерпевшим подозреваемая тайно похитила его сумочку, в которой, помимо телефона и остальных вещей, находилась банковская карта. В последующем этой картой женщина пыталась рассчитаться за покупки в магазине, также ею были сняты наличные деньги», — рассказывает следователь Александр Хацулев.

Всего женщине удалось снять с карты 600 рублей. Сумочку с частью содержимого подозреваемая занесла к себе домой. Туда же положила и банковскую карту.

После задержания украденные вещи были изъяты. По словам следователя, подозреваемая задержана и в отношении неё рассматривается вопрос по избранию меры пресечения — заключение под стражу.


Ранак

Люди в материале: Александр Хацулев (2)

Места: Светлогорск (1180)

Метки: Криминал (8502), Область (4520)

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