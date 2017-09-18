В Светлогорске арестован наркоторговец. Следователь: «Это задержание нельзя назвать рядовым»

Подозреваемый в торговле наркотиками задержан с помощью ОМОН.

«В сентябре Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 328 УК Беларуси "Незаконный оборот наркотических средств" в отношении ранее судимого жителя Светлогорска 1958 г. рождения», — рассказывает следователь РОСК Евгений Марченко.

По словам сотрудника Следственного комитета, при задержании подозреваемый пытался оказать сопротивление.

«Это задержание нельзя назвать рядовым. Находящийся под следствием мужчина подозревается в торговле наркотиками в крупном размере. Была проведена длительная подготовка к задержанию подозреваемого. Сама операция готовилась силами отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми и сотрудниками УВД Гомельского облисполкома», — информирует Евгений Марченко.

Несмотря на сопротивление, подозреваемый был задержан отрядом особого назначения.

На данный момент 59-летний сбытчик арестован, проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств состава преступления. Санкции предъявленной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.

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