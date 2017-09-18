Эскалация конфликта. Бизнес Светлогорска переходит на «азиатские» рельсы

Тепличные условия деятельности, созданные местной вертикалью для торговцев-азиатов, грозят параличем национального предпринимательства по всей Беларуси.

Конфликт породили не межнациональные противоречия, а неравные условия хозяйствования, созданные местной властью для белорусов и выходцев из Средней Азии. Скандал вылился в публичное пространство полгода назад, однако белорусские власти не предпринимают практических шагов для решения проблемы.

9 сентября предприниматели Светлогорска решили перевести свой бизнес на «азиатские» рельсы и работать без сопровождающих документов, без сертификатов, без оформления квитанций на продажу, без оформления наемных работников. В случае проверок предприниматели начнут забастовку с прекращением уплаты всех налогов.

Подробнее о ситуации, которая сложилась в предпринимательской среде Светлогорска, Беларускай праўдзе рассказал предприниматель Анатолий Змитрович.

— Власти Светлогорска отказали предпринимателям города в проведении общего собрания по решению проблемных вопросов. Такие собрания проходили ежегодно. Классически прозвучала мотивировка: у предпринимателей Светлогорска нет проблем, потому что они не обращаются в исполком. На самом деле, в повестке дня стоял вопрос о бездействии служб Светлогорского горисполкома в отношении узбекских магазинов.

О бездействии местной вертикали говорили не только предприниматели, но и председатель Госстандарта. На пресс-конференции глава Госстандарта сказал: «С моей точки зрения, должна быть жесткая оценка деятельности местных органов власти, как они организовали работу, как разрешили торговать этой продукцией и как она завозится в страну. Товар, который не имеет права находиться на рынке ввиду отсутствия каких-либо документов и маркировки, продается где угодно».

Чиновник предложил радикальные меры решения проблемы — закрыть такие торговые точки. По мнению Назаренко, разбираться, есть ли сертификаты на определенные изделия, нет смысла. «Оформив документы на какое-то единичное изделие или партию товара, владелец серой продукции в течение пяти минут из одного места переедет в другое — там просто незаконная продукция. В этом деле нужно ставить точку», — сказал Виктор Назаренко.

Индивидуальные предприниматели, которые решили не затягивать решение проблемы, пошли на кардинальные меры. Предприниматели понимают, что бороться с нелегалами-азиатами бессмысленно, как и то, что заставить власти навести порядок у них нет возможности. Прошло уже шесть месяцев, как ИП подняли проблемы. А последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал школьный сезон, который закончился, так и не начавшись.

На совещании 12 сентября сотрудники торгового отдела Светлогорского райисполкома заявили: «Мы работаем с узбеками. Мы установили день привоза — понедельник, и приходим к ним, помогаем раскладывать товар, устранять различные недостатки». Предприниматели-белорусы, присутствовавшие на совещании, возмущены действиями чиновников: почему же тогда не приходите к нам, не помогаете раскладывать товар?

Поэтому 9 сентября предприниматели сами организовали собрание на одном из рынков города, и после небольшого обсуждения единогласно проголосовали — перейти на условия работы торговцев из Средней Азии (без сопровождающих документов, без сертификатов, без оформления квитанций на продажу, без оформления наемных работников и так далее).

И кто бросит камень к светлогорских предпринимателей? Перед подписанием указа № 222, который радикально изменил условия работы ИП в худшую сторону, президент собирал совещание в Минске. Одним из главных аргументов принятия данного указа звучал следующим образом: условия работы для всех должны быть одинаковыми. Указ, по мнению разработчиков, должен быть выгоден белорусскому народу, государству и, наконец, самим предпринимателям. «Если что-то не получится, мы отмотаем все назад», — заявил Лукашенко.

После подписания указа № 222 предприниматели начали ввозить в страну более дорогой товар, а их нишу заняли... торговцы из Средней Азии. Светлогорские предприниматели обращаются за помощью к Павлу Топузидису, который на совещании ратовал «за равные условия».

Предприниматели решили: пойдут проверки — начнется забастовка с неуплатой налогов. Терпеть беспредел уже невмоготу.

За первое полугодие 2017 года количество предпринимателей сократилось на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тенденция очевидна — белорусские предприниматели массово закрываются. Если заместитель председателя Светлогорского райисполкома утверждает, что 30 миллионов неденоминированных рублей «уходят» из города в неизвестном направлении, значит, долю в этом теневом доходе имеют и торговцы из Средней Азии.

Вместо послесловия

Предприниматели по всей Беларуси выявили 115 объектов торговли , которые работают по «азиатской» схеме. Государство не реагирует на беззаконие, но вынуждены мимикрировать сами азиаты. По всей стране наблюдается тенденция переоформления таких магазинов на белорусских ИП, которые в дальнейшем будут нести всю ответственность.

31 августа Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обратилось в РОО «Перспектива» с просьбой «предоставить сведения... о местонахождении торговых объектов, реализующих товары легкой промышленности по низким ценам, с указанием собственников объектов, из учетных номеров плательщиков...» «Перспектива» еще в июле-августе передала в МАРТ адреса порядка 80 торговых точек.

Но наводить порядок в торговле должны предприниматели или государство? И коль скоро проблема не решена за полгода, то на каком уровне государственной власти находится «крыша» азиатов, если до нее не может дотянуться даже МАРТ? Или не желает?