В Светлогорске злоумышленники разбрасывают металлические шипы. Есть повреждённые автомобили
- 17 сентября 2017, 10:14
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Места: Светлогорск (1177)
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