В Светлогорске злоумышленники разбрасывают металлические шипы. Есть повреждённые автомобили

Автолюбители Светлогорска обеспокоены тем, что на дороге, которая ведёт от АЗС в микрорайоне Молодёжный к гаражам (рядом с посёлком Строителей), появились большие металлические шипы. При наезде на такой шип, покрышка автомобиля легко прокалывается.





Учитывая неудовлетворительное качество дороги в этом месте, замена колеса приносит много хлопот. Также не стоит забывать, что пострадавшим приходится отдавать деньги за ремонт шин.

По мнению уже пострадавших от злоумышленников жителей города, шипы кто-то разбрасывает специально.



