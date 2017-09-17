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В Светлогорске злоумышленники разбрасывают металлические шипы. Есть повреждённые автомобили

  • 17 сентября 2017, 10:14
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Автолюбители Светлогорска обеспокоены тем, что на дороге, которая ведёт от АЗС в микрорайоне Молодёжный к гаражам (рядом с посёлком Строителей), появились большие металлические шипы. При наезде на такой шип, покрышка автомобиля легко прокалывается.


Учитывая неудовлетворительное качество дороги в этом месте, замена колеса приносит много хлопот. Также не стоит забывать, что пострадавшим приходится отдавать деньги за ремонт шин.

По мнению уже пострадавших от злоумышленников жителей города, шипы кто-то разбрасывает специально.



lovesun.by
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Места: Светлогорск (1177)

Метки: Авто (4402), Область (4509)

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