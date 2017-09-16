Под Светлогорском с разницей в полчаса произошли две лобовые аварии

15 сентября, трасса Р-31. На местах обоих ДТП работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета, Светлогорского РОЧС, медики.

19 часов 02 минуты

















На трассе Р-31, в нескольких километрах от Паричей в направлении Бобруйска, столкнулись два автомобиля: Ауди-80 и Опель Вектра. Опель с российскими номерами ехал из Бобруйска в сторону Паричей, Ауди — в противоположном направлении.

Опель пошел на обгон, водитель не справился с управлением и ударился практически лоб в лоб в Ауди. Предварительно 2 человека пострадали. По некоторым сведениям, среди участников аварии маленький ребенок. За рулем одного из автомобилей была женщина.

19 часов 27 минут





















Еще одно ДТП зафиксировано за деревней Василевка, тоже в направлении Бобруйска. Ситуация практически идентичная: Фольксваген Гольф и Фольксваген Пассат столкнулись лоб в лоб.

Гольф ехал в сторону Бобруйска. Пассат — в противоположном направлении.

Как признает сам водитель, Гольф нарушил правила обгона. Лобовое столкновение, Гольф выбросило на обочину. В этом ДТП, по предварительным данным, пострадали 3 человека, среди них ребенок, 3,5 лет. Возможно — перелом ключицы.

В двух дтп пострадали 7 человек. состояние одной пострадавшей оценивается как тяжелое.