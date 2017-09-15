Двух детей, отравившихся в Светлогорске, отправили в Гомель в тяжелом состоянии

Двух из пятерых детей, отравившихся в санатории Светлогорского района, отправили в Гомель. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Как рассказывало Еврорадио, пять подростков 10-15 лет получили сильное отравление в одном из санаторием Светлогорского района. Предполагается, что дети выпили какое-то средство от насекомых. Всех их госпитализировали в районную больницу.

По информации СТВ, через пять часов после поступления в больницу все дети были в сознании. Но говорить об улучшении их состояния пока преждевременно.

Двух наиболее пострадавших врачи решили отправить в Гомель на реанимобилях, прибывших за подростками.

Согласно новым данным, школьники скорее всего выпили жидкость для борьбы со вшами, так называемую чемеричную воду.

Проверкой происшествия займется милиция.