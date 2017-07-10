Фотофакт: в Светлогорске обнаружили огромный «спиннер» из бетона

Один из жителей города обратил внимание на то, что в центре Светлогорска находится незамысловатый архитектурный объект, своим очертанием повторяющий развлекательную игрушку спиннер.





Создатели клумбы вряд ли вдохновлялись современным механическим гаджетом, ведь объект украшает город уже давно, однако их сходство очевидно.

«Мало кто знает, что спиннер изобрели в Светлогорске, даже памятник ему имеется!)))» — написал читатель LoveSun, приславший фотографию.