Фотофакт: под Светлогорском Mercedes врезался в столб из-за выбежавшей на дорогу лисы

8 июля около полудня на участке автодороги между Светлогорском и Сосновым Бором Mercedes-Benz W124 E260 столкнулся с железобетонным столбом.

По данным, которые были опубликованы в ВК-сообществе «Светлогорского автоканала», ДТП случилось из-за того, что на дорогу внезапно выбежала лиса. Водитель «Мерседеса» вывернул руль и экстренно затормозил, из-за чего автомобиль развернуло и он врезался в столб. В салоне также находились пассажиры, пострадавших нет.















