Фотофакт: под Светлогорском Mercedes врезался в столб из-за выбежавшей на дорогу лисы

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  • 10 июля 2017, 10:06
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8 июля около полудня на участке автодороги между Светлогорском и Сосновым Бором Mercedes-Benz W124 E260 столкнулся с железобетонным столбом.


По данным, которые были опубликованы в ВК-сообществе «Светлогорского автоканала», ДТП случилось из-за того, что на дорогу внезапно выбежала лиса. Водитель «Мерседеса» вывернул руль и экстренно затормозил, из-за чего автомобиль развернуло и он врезался в столб. В салоне также находились пассажиры, пострадавших нет.




Фото: Светлогорский автоканал


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Места: Светлогорск (1130)

Метки: Авто (4243), Происшествия (10529), Область (4307)

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