В отношении светлогорского охотника на авто с георгиевскими ленточками возбудили уголовное дело, но до сих пор не могут его поймать
- 07 июля 2017, 10:17
- 818
- 1
Места: Гомель (19641), Светлогорск (1128)
Метки: Общество (26801)
Красивая жизнь под прицелом многоэтажек. Как живут владельцы первого в Гомеле таунхауса
В Буда-Кошелево сельчанка, зараженная ВИЧ, за незащищенный половой акт осуждена на 2 года
Самое обсуждаемое
Афиша праздничных мероприятий ко Дню Независимости Беларуси
Утверждены планы строительства в Гомеле на 2017 год
Фоторепортаж: в Гомеле прошел парад ко Дню Независимости
Комплимент Чайковскому: в Гомеле засветилась клумба-рояль
Видеофакт: на Советской вместо газона стригли песок
В Украине дама на BMW сняла свою смерть в Instagram
Проник в общежитие и зашёл в незапертую комнату: гомельский школьник подозревается в убийстве 24-летнего мужчины