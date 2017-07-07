Окнаград:

В отношении светлогорского охотника на авто с георгиевскими ленточками возбудили уголовное дело, но до сих пор не могут его поймать

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  • 07 июля 2017, 10:17
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Начиная с 5 июня в Светлогорске зафиксировано около десяти случаев повреждения автомобилей. Злоумышленник резал или прокалывал колеса в оставленных у домов авто.

Причем, он выбирал машины, на которых была вывешена георгиевская лента.

Следственный комитет занялся этой историей.

В отношении «антигеоргиевца» возбудили уголовное дело за хулиганство. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

Правда, пока что неизвестного «охотника» так и не нашли, сообщили следователи. Но прекратились и случаи повреждения машин с георгиевскими ленточками. Во всяком случае, пока что.

Наша Ніва

Места: Гомель (19641), Светлогорск (1128)

Метки: Общество (26801)

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